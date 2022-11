Piżamy tak piękne, że nie będziesz chciała wychodzić z łóżka

Wracając do piżam, znalazłam dla was tak piękne modele, że będziecie chciały mieć je na sobie non stop! Niektóre z nich nawet nie przypominają nocnej bielizny, a raczej bieliźniane topy, które z powodzeniem można by założyć pod sweter, albo sukienki, które współgrałaby z grubymi rajstopami. Przy wyborze starałam się sprostać wszystkim preferencjom – prezentuję zarówno krótkie, jak i długie piżamy dwuczęściowe oraz koszule nocne. Wybór tej NAJpiekniejszej będzie trudny…