Płakał z bezsilności. Zdjęcie ratownika obiegło internet

Rosyjska rakieta trafiła w budynek szpitala. Mieściło się w nim 620 łóżek, w których rocznie hospitalizowano do 18 tys. dzieci. Rosyjski atak poważnie zniszczył część szpitalnego kompleksu, w tym blok operacyjny. Dwie osoby z personelu zginęły, a 16, w tym 17 dzieci, zostało rannych. Konieczna była ewakuacja pacjentów.

Na miejsce przyjechali też ratownicy, którzy z pomocą specjalistycznego sprzętu zaczęli przerzucać gruz. Jednego z nich uwieczniono na zdjęciu. Brutalny atak Rosjan i śmierć młodych, niewinnych ofiar wstrząsnęły nim do tego stopnia, że zaczął płakać z bezsilności.

Atak wywołał falę oburzenia. Szef ukraińskiego MSW, Ihor Kłymenko, oświadczył: "Dzisiejszy ranek po raz kolejny pokazał, że Rosja to kraj terrorystów i zwyrodnialców. Dziesiątki rakiet wystrzelonych w miasta w godzinach szczytu. Atak na największy szpital dziecięcy w kraju".

