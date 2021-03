Plank. Jak poprawnie go wykonać i jakie przynosi efekty?

Plank - co to jest?

Jeśli marzy ci się smukłe ciało z zarysowanymi mięśniami, wcięcie w talii, zgrabne biodra i uda, a także płaski brzuch, to plank będzie dla ciebie. Tzw. deska to statyczne ćwiczenie izometryczne, wzmacniające mięśnie stabilizacyjne, angażujące wszystkie mięśnie głębokie brzucha, a także mięśnie pleców, ramion, barków, pośladków czy ud.

By zrobić plank nie trzeba mieć żadnego specjalistycznego sprzętu, nie trzeba też wychodzić na siłownię. Można je bez problemu wykonać w domowym zaciszu. Wystarczy ubrać wygodny stój, a żeby nie ślizgać się po podłodze, wystarczy użyć maty do ćwiczeń.

Pozycję deski powinniśmy utrzymywać przynajmniej od 30 do 60 sekund bez drżenia mięśni, stabilnie. Jeśli nogi, brzuch czy ramiona zaczynają się trząść, to znaczy, że mięśnie toniczne nie wytrzymują napięcia i musimy popracować nad wzmocnieniem tych partii ciała.

Plank to ćwiczenie angażujące jednocześnie wiele grup mięśni. Regularne wykonywanie pozwala osiągnąć zdumiewające efekty:

Plank na przedramionach i stopach ustawionych razem: to najbardziej klasyczna wersja tego ćwiczenia. Przedramiona i łokcie ustawiamy na szerokość barków, stopy razem, pośladki i brzuch muszą być bardzo mocno napięte, pępek podciągamy do kręgosłupa. Bardzo ważne, by w tej pozycji ściągnąć łopatki. Poprzez napięcie mięśni górnych i dolnych partii ciała chcemy jak najbardziej wyprostować plecy. Głowa powinna być przedłużeniem kręgosłupa, kark prosty.