Planowany seks zyskuje na popularności. Ekspertka nie ma dobrych wieści

"Jednym z największych czynników popychających ludzi do zdrady jest seks, który w związku ma określoną strukturę czasu. Umieszczenie tego w kalendarzu, tak jak wizyty u dentysty czy pogrzebu, raczej nie wywołuje uczucia podekscytowania i namiętności. Nieuniknione jest, że może to skłonić mężczyzn do poszukiwania dreszczyku emocji poza związkiem w drodze romansu, który rzeczywiście oferuje tę spontaniczność" – dodała kobieta.