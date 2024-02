Ile powinien trwać stosunek? Słowa terapeutki mogą zaskoczyć

Idealny stosunek? To pojęcie różni się w zależności od osoby. A jednak przeprowadzono badania mające na celu ustalenie, jak długo powinien trwać "idealny" stosunek seksualny. Wyniki tych badań pokazują, że średni czas trwania seksu jest krótszy niż mogłoby się wydawać.

Dr Sonia Maya, terapeutka seksualna z Filadelfii, podjęła się zadania określenia optymalnej długości stosunku. Na platformie TikTok podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, które wywołały zaskoczenie wśród jej obserwatorów. Wyniki badań przeprowadzonych przez seksuologów były dla nich bardziej niż zaskakujące.

Jak długi powinien być stosunek? Krótki nie oznacza gorszy

Dr Sonia Maya jest zdania, że mężczyźni są w stanie zazwyczaj wytrzymać tylko kilka minut, zanim dojdzie do wytrysku. Według terapeutki, z punktu widzenia ewolucji, krótki stosunek i wcześniejsza erekcja są korzystne, ponieważ umożliwiają efektywniejsze rozprzestrzenianie się spermy. Choć wielu mężczyzn obawia się "przedwczesnego wytrysku", jeśli dojdzie do niego w ciągu pięciu minut, jest to całkowicie normalne.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

- Prawdziwa definicja przedwczesnego wytrysku mówi, że ma on miejsce po minucie lub nawet krócej - wyjaśniła Dr Maya.

Terapeutka seksualna dodała, że przedwczesny wytrysk występuje tylko wtedy, gdy nie ma możliwości jego opóźnienia i nie można nad nim zapanować. Taki wytrysk może być spowodowany np. stresem.

Ile trwa idealny seks? Przeprowadzono badania

Według ankiety przeprowadzonej w 2008 roku, najbardziej "pożądany" seks przez respondentów to ten trwający od 7 do 13 minut. Warto jednak zauważyć, że wskazany czas nie obejmował gry wstępnej, a jedynie sam stosunek. Dane opublikowane w 2019 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia wskazały natomiast, że mężczyźni potrzebują średnio od pięciu do siedmiu minut, aby osiągnąć orgazm. Rok później przeprowadzono badania, według których kobiety najczęściej doświadczają orgazmu w 13. minucie stosunku.

Clarisa Guerrer, pielęgniarka z Teksasu, również zdecydowała się podjąć dyskusję na temat orgazmu. W swoim filmie na TikToku podkreśliła, że każdy z nas jest inny, a dla niektórych krótszy stosunek jest normalny.

- Niektóre pary twierdzą, że ich zbliżenia trwają godzinę lub dłużej, jednak żadne z nich nie osiąga orgazmu. W rzeczywistości, nawet 50 proc. mężczyzn nie wytrzyma dłużej niż dwie minuty - zauważyła Guerrer.

Dodała, że tempo, w jakim ktoś osiąga orgazm, może wynikać z wielu różnych czynników psychicznych i biologicznych. Warto więc wziąć pod uwagę aspekty, takie jak wiek, stan zdrowia, poziom hormonów.

Specjaliści medyczni są zdania, że wiele osób żyje w przekonaniu, że seks powinien trwać jak najdłużej. Mówienie o rzeczywistym czasie stosunku może pomóc zredukować presję na partnera i sprawić, że życie intymne stanie się bardziej satysfakcjonujące.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!