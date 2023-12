Planują rozstanie. Oto lista trzech znaków

Waga często komplikuje sobie życie z powodu ambicji

Największym problemem w relacjach romantycznych Wagi jest to, że za dużo myśli. Uparcie analizuje każde słowo i gest, a do tego bardzo wiele zupełnie niewinnych rzeczy bierze do siebie – z czasem stają się idealnym paliwem zasilającym kolejną awanturę. Osoby urodzone w tym znaku są również bardzo ambitne, więc w naturalny sposób dochodzą do wniosku, że zasługują na lepszego partnera, który będzie potrafił należycie docenić taki skarb. Wiele zmęczonych swoim związkiem Wag zakończy relację jeszcze w tym roku – i nie będzie to rozstanie w przyjaźni.