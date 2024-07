Planujesz się opalać? Pod żadnym pozorem nie jedz tych produktów

Fotouczulenie, nazywane również fotoalergią, można rozpoznać po zmianach na skórze, które pojawiają się zbyt długiej ekspozycji jej na słońcu. Ma to związek z promieniowaniem UVA, który w połączeniu z lekami, kosmetykiem lub produktami spożywczymi wywołują swego rodzaju reakcje alergiczne .

Mogą one objawiać się zaczerwienieniem, pęcherzykami, pieczeniem, swędzeniem, a nawet pęcherzykami, dlatego warto zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. W końcu nie tylko nieestetycznie się prezentują, ale także wpływają na komfort naszego życia.

Zanim zaczniemy się opalać, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które mogą uchronić nas przed fotouczuleniem. W pierwszej kolejności nie należy ruszać się z domu bez aplikacji kremu z filtrem, który ochroni skórę przed słońcem. Niezwykle ważne są również okulary przeciwsłoneczne oraz nakrycie głowy. To jednak może czasami nie wystarczyć.

Mało kto wie, że należy również zwracać uwagę na produkty, które jemy tuż przed opalaniem. Szczególnie powinniśmy uważać m.in. na marchewkę, seler naciowy, cytryny, limonki, pomarańcze, grejpfruty oraz mandarynki. To właśnie po ich spożyciu i wystawieniu się na działanie promieni słonecznych można dostać fotouczulenia.

