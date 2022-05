Planujesz opalanie na balkonie? Dwa razy się zastanów

Ciesz się słońcem, nie łamiąc prawa

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zażywanie kąpieli słonecznych, nawet na własnym balkonie, nie zawsze jest w pełni legalne. O ile położymy się na leżaku w stroju kąpielowym, nie mamy się o co martwić. Jeśli jednak zaplanowaliśmy opalanie topless, to musimy mieć świadomość, czym to grozi. Kara jest wysoka, bowiem wynosi 1500 złotych!