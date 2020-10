Płaszcz na jesień w stylu Anni Lewandowskiej. Ten model nigdy nie wyjdzie z mody

Anna Lewandowska znów zachwyciła wierne obserwatorki swoją jesienną stylizacją. Celebrytka postawiła na tzw. total look w odcieniach beżu. Choć wszystkie elementy dobrze się komponują, warto zwrócić uwagę na jej płaszcz. To ponadczasowy model, który nigdy nie wychodzi z mody. Co więcej, jest na tyle uniwersalny, że można go nosić cały rok – jesienią i zimą do botków, a wiosną do sneakersów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Anna Lewandowska postawiła na beżowy płaszcz na jesień (ONS)