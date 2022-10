Spryskaj nim ściany. Wykwity pleśni już się nie pojawią

Jego pH jest niskie, co blokuje rozwój większości grzybów. Wystarczy wlać go do butelki ze spryskiwaczem i obficie rozpylić w miejscu występowania pleśni. Po odczekaniu godziny należy zmyć ocet wraz z pleśnią. Jeśli zauważysz, że nie zeszła ona całkowicie, to powtórz cały zabieg jeszcze raz. Na wyjątkowo trudne przypadki także znajdzie się sposób – pasta z wody, octu i sody oczyszczonej, którą należy dokładnie pokryć problematyczne miejsca i również zmyć po godzinie.