Plisowana spódnica z Zary. Hit sezonu za 59,90 złotych

Plisowana spódnica to hit tego sezonu. Plisy, plisy, plisy... to one od zeszłego roku podbijają świat mody! Dla ich miłośniczek mamy dobre wieści - ten fason przeszedł na wiosnę-lato 2020. Potwierdza to Zara, która ma je w ofercie w bajecznym lawendowym kolorze!

Plisowana spódnica - Zara ma w swojej ofercie model w stylu retro (Getty Images)