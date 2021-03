Płyn micelarny - jaki wybrać i jak go stosować?

Płyn micelarny to podstawa demakijażu. To lekki kosmetyk, który łączy w sobie działanie mleczka oraz płynu. Jest łagodny, nie podrażnia skóry, a poza tym dokładnie ją oczyszcza. Używanie tego kosmetyku zalecane jest w codziennej pielęgnacji twarzy.

Płyn micelarny – co to jest?

Płyn micelarny to kosmetyk, w którym znajdują się tzw. micele, czyli mikroskopijne kuleczki. Przyciągają one zanieczyszczenia takie jak kurz czy resztki makijażu. Cząsteczki mają działanie dwufazowe. To znaczy, że najpierw przyciągają zabrudzenia, a następnie rozpuszczają je w roztworze wodnym.

Płyn micelarny najchętniej wybierają osoby, których skóra nie najlepiej przyswaja połączenie wody z mydłem. Warto zaznaczyć, że po użyciu płynu micelarnego trzeba przepłukać twarz wodą, następnie użyć toniku, aby przywrócić naturalne pH skóry i dopiero nałożyć krem nawilżający. Sam płyn nie ma działania nawilżającego.

Czym się różni płyn micelarny od toniku?

Płyn micelarny i tonik to nie są to same produkty. Ich właściwości są różne, dlatego nie należy ich zastępować. Oba oczyszczają skórę, ale tonik dodatkowo przywraca naturalne pH skóry, które zmienia się po oczyszczaniu płynem. Tonik ma przywrócić równowagę kwasowo-zasadową. Ponadto łagodzi, uelastycznia czy nawilża skórę, a nierzadko również działa przeciwzapalnie czy antybakteryjnie.

W przeciwieństwie do wielu innych kosmetyków, płyn micelarny może stosować każdy. Osoby o skórze wrażliwej będą zadowolone ze względu na właściwości łagodzące, posiadacze tłustej cery będą z kolei zadowoleni, że płyn nie pozostawia oleistej warstawy.

Jak wybrać płyn micelarny?

Na rynku możemy znaleźć setki rodzajów i marek płynów micelarnych. Z pewnością trzeba zwracać uwagę na skład produktów oraz producentów. Im bardziej naturalne oraz sygnowane sprawdzoną marką, tym większe prawdopodobieństwo, że płyn micelarny zda egzamin. Dobre płyny micelarne można znaleźć w cenie 10-20 zł. Produkty są przeznaczone też do odpowiednich rodzajów cer: do mieszanej, tłustej, suchej, wrażliwej i naczynkowej. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Jak stosować płyn micelarny?

Płyn micelarny można stosować zarówno rano, jak i wieczorem do oczyszczania twarzy. Jak należy go używać?

- Nanieś na wacik kilka kropli płynu i okrężnymi ruchami delikatnie pocieraj twarz. Używaj kolejnych wacików z płynem dopóki po przetarciu skory nie będą one czyste. Nigdy nie trzyj i nie rozciągaj skóry!

- Płynu micelarnego możesz użyć też do demakijażu oczu. Aby to zrobić, nasącz wacik płynem, a następnie przyłóż go do zamkniętej powieki i odczekaj kilka sekund. Czynność powtarzaj tak długo, aż wacik nie będzie zabrudzony pozostałościami makijażu.

Czasami sam płyn micelarny może nie wystarczyć do dokładnego demakijażu. Zwłaszcza, jeśli używasz wodoodpornych kosmetyków bazujących na silikonach. Wówczas trzeba zastosować silniejszy produkt do usuwania makijażu. Dopiero po jego zastosowaniu możesz przetrzeć twarz płynem micelarnym.

Płyn micelarny to bardzo uniwersalny kosmetyk, który doskonale sprawdzi się w codziennej pielęgnacji nie podrażniając skóry.