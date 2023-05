Skandal w zakonie. Miała złamać śluby czystości z księdzem

Biskup Michael Olson z diecezji Fort Worthpo nakazał konfiskatę komputerów i telefonów oraz zabronił księżom odprawiania mszy w ich klasztorze. Miało to związek z zarzutami, że matka przełożona Teresa Agnes Gerlach złamała śluby zakonne.

Jak informuje New York Post, biskup Olson w zeszłym miesiącu wtargnął do klasztoru i zaczął przesłuchiwać siostrę Gerlach w sprawie domniemanego romansu.

Miało to miejsce zaraz po tym, jak poruszająca się na wózku inwalidzkim zakonnica przeszła operację chirurgiczną i nadal była pod wpływem ogólnego znieczulenia i leków przeciwbólowych , w tym fentanylu.

Diecezja jest zdania, że matka przełożona przyznała się do romansu . W tym tygodniu Fort Worth opublikowała oświadczenie na swojej stronie internetowej, w którym stwierdzono, że ​​Wielebna Matka "naruszyła swój ślub czystości z księdzem spoza diecezji".

Karmelitanki Bose z Arlington stanęły w obronie swojej Matki Przełożonej. Złożyły pozew przeciwko biskupowi. Zarzucają, że wtargnął do klasztoru, gdzie spędzają większość dnia na pobożności i cichej modlitwie, konfiskując telefony komórkowe i przesłuchując Gerlach w sprawie jej rzekomego romansu.

Adwokat sióstr, Matthew Bobo tłumaczy, że ​​siostra podczas przesłuchania była pod wpływem silnych leków i nie była świadoma, do czego się przyznała.

