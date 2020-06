Po botoks jak do McDonald's. Słynny Doktor Miami uruchomił klinikę drive-thru

Botoks drive-thru, czyli nowy pomysł Doktora Miami

Zabieg trwa zaledwie kilka minut i jak zapewnia Doktor Miami, jest w 100 proc. bezpieczny. By skorzystać z usługi typu drive-thru, wystarczy zarejestrować się przez internet i umówić na wizytę. Po przyjeździe do garażu kliniki, w której na co dzień przyjmuje Salzhauer, pacjent musi założyć na twarz maseczkę ochronną, uchylić szybę w samochodzie i wystawić głowę. Lekarz podchodzi do okna, wstrzykuje botoks i gotowe! Bezpiecznie możemy wrócić do domu piękniejsi i ubożsi o 600 dolarów (ok. 2300 złotych).