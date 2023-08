Po drugiej stronie lustra. Patrizia Aryton JZ’23

Płaszcze Patrizia Aryton powstają z najlepszych na rynku, szlachetnych tkanin; mają ponadczasowe kroje, które dopasowują się do każdej sylwetki, a ich wykonanie jest dowodem kunsztu krawcowych i projektantów marki. Proces ich powstawania to dla marki powód do dumy – warto się nim podzielić.