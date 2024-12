Po kawie musisz gnać do toalety? Lekarz wyjaśnia wprost, co to oznacza

Nie wyobrażasz sobie poranka bez małej czarnej albo latte? Pamiętaj, by zwracać uwagę na to, o której godzinie sięgasz danego dnia po ostatnią filiżankę i jakie efekty oprócz pobudzenia odczuwa twój organizm. Może się zrobić nieprzyjemnie.

Wiele osób sięga po kawę, aby dodać sobie energii, nawet późnym popołudniem. Dr Magdalena Cubała zaznacza, że późniejsze spożycie kawy może prowadzić do problemów ze snem. To samo dotyczy napojów zawierających kofeinę, jak cola, za którą dr Cubała nie przepada. Ekspertka wyjaśnia, że napoje takie jak kawa mogą wpływać na naszą fazę zasypiania oraz obniżać jakość snu, dlatego najlepiej pić je do godziny 17.

- Kofeina metabolizuje się przez 6 do 8 godzin. Zatem jeżeli sobie strzelimy taką kawkę o godzinie 17, to potem nie będziemy mogli zasnąć, zwłaszcza przesunie nam się faza zasypiania. To samo dotyczy wszystkich innych drinków kofeinowych, na przykład niecierpianej przeze mnie coca-coli - wyjaśnia lekarka.

Kawa ma działanie przeczyszczające. Uważaj

Poza wpływem na sen, kawa może przyczynić się do częstszego korzystania z toalety, ponieważ kofeina stymuluje pracę jelit. Co ciekawe, nawet ta w coraz popularniejszej wersji bezkofeinowej zdaniem dra Hussaina Ahmada wcale nie jest w stu procentach bezpieczna. Także ona może nasilać potrzebę wizyty w łazience.

Picie kawy może sprawić, że będziesz musiał częściej chodzić do toalety, ponieważ kofeina pobudza okrężnicę, co przyspiesza przemieszczanie się pokarmu w organizmie - podkreślił.

Kawa jest także omawiana przez dr Kennetha Browna z Teksasu, który dodaje, że choć pomaga w zaparciach, może również prowadzić do biegunki lub refluksu żołądkowego. Może także zwiększać produkcję kwasu żołądkowego, co będzie powodowało przykrą i bolesną zgagę lub refluks żołądkowy. Jest to związane z obecnością kwasu chlorogenowego i związków N-alkanoilo-5-hydroksytryptamidów.

- To naturalnie występujące związki, które działają jak środki przeczyszczające. Związki te zwiększają zawartość wody w okrężnicy i skurcze mięśni okrężnicy - wytłumaczył ekspert.

