Po rozstaniu to w niej ma oparcie. Martyna Wojciechowska opublikowała osobisty wpis

Teraz podróżniczka przechodzi ciężki i trudny okres w swoim życiu. Po 3 latach związku i 3 miesiącach małżeństwa, jej związek z Przemkiem Kossakowskim przeszedł do historii. Wielu obserwatorów tej pary wróżyło jej wielkie szczęście. Dwoje podróżników wydawać by się mogło, że pasowało do siebie pod każdym względem. Jednak ta relacja nie przetrwała próby czasu, co zakomunikowali obydwoje w mediach.