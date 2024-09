Po sezonie zetnij łodygi. Są cenniejsze, niż myślisz

Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw. Aby uzyskać obfite i zdrowe plony, warto znać kilka podstawowych zasad dotyczących ich pielęgnacji. Kiedy nadchodzi jesień i kończą się pomidorowe zbiory, warto wiedzieć, że łodygi niekoniecznie muszą lądować w workach na zielone odpady. Resztki krzaków z powodzeniem wykorzystamy, w duchu eko, do innych celów. Tak nie zmarnujemy nawet jednego listka.

Po zebraniu wszystkich pomidorowych plonów, pozostałe zielone części potnij na mniejsze kawałki i dodaj do kompostownika. Zawarte w nich witaminy i minerały uzupełnią domowy nawóz. Warto mieć jednak na uwadze, aby nie wrzucać do niego tych chorych i zakażonych roślin - w innym przypadku choroby mogą przejść na pozostałe składniki, znajdujące się w kontenerze.

Innym zastosowaniem będzie stworzenie ściółki pod pozostałe ogrodowe rośliny. Zdrowe gałązki pomidorów potnij na małe kawałki i podsyp nimi wybrane sadzonki. W ten sposób zadbasz o właściwą wilgoć podłoża, a także zahamujesz rozrost chwastów - tak przygotowana ściółka sprawi, że zdecydowanie mniej czasu poświęcisz na pielenie rabat czy grządek. Dodatkowo rozkładająca się pomidorowa ściółka dostarczy do gleby przydatnych dla roślin składników odżywczych.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie ocenić stan gałązek i listków. W innym wypadku możesz przenieść np. zarazę ziemniaczaną na pozostałe rośliny. Co zrobić z zakażonymi łodygami? Najlepiej natychmiast je spalić. Wraz ze zakażoną sadzonką uśmiercisz szkodniki, uniemożliwiając zarazie przedostanie się na inne kwiaty czy krzewy.

