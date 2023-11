Po zniknięciu z TVN-u bardzo się zmieniła. Pokazała świeże zdjęcie

Od momentu, gdy "Taniec z gwiazdami" pojawił się w Polsce, mnóstwo osób oszalało na pukcie tańca. Widzowie co tydzień obserwowali, jak ich faworyci radzą sobie na parkiecie, a najwięksi fani programu często sami zapisywali się na lekcje. Bez wątpienia show przyniosło sporą rozpoznawalność mniej i bardziej znanym aktorom czy wokalistom.

W mediach społecznościowych Ewa Szabatin zaznacza, że jej metamorfoza to wynik wieloletnich działań związanych z dietą, aktywnością fizyczną, a także zmianą pewnych nawyków. Celebrytka postanowiła walczyć z chorobami - bezsennością oraz nerwicą. Dzięki temu zmieniła swój sposób myślenia, stała się spokojniejsza, a przy tym odmieniła swój wygląd.

Obecnie tancerka motywuje swoich fanów i zachęca ich do wyznaczania sobie realnych celów. Szabatin często w swoich wpisach zaznacza, że zmiana jej sylwetki i zakończenie problemów zdrowotnych wiązało się m.in. ze zrezygnowaniem z imprez i picia alkoholu, pracowała za to nad poprawą jakości snu i regularnymi ćwiczeniami.

Tancerka unika cukru i glutenu, za to chętnie przebywa w naturze, robi sesje oddechowe i bierze zimne prysznice. Dziś zajmuje się przygotowywaniem zdrowych przepisów, tworzeniem motywacyjnych e-booków, a także prowadzeniem warsztatów dla kobiet.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!