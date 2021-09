Ewa Szabatin w Portugalii stworzy oazę. "Tak właśnie chcemy teraz żyć"

To była niesamowita przygoda, cudny czas, podchodzę do tego z sentymentem. Osoby, które tam pracują, są wspaniałe. To, co wyniosłam z programu, wykorzystuję do dziś. Na pewno występ dodał mi odwagi, luzu, obycia z kamerą. Każdemu, kto zastanawia się, czy wziąć udział, polecam. To ciężka praca, ale i wspaniała przygoda.