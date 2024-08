Oto czym się zajmuje po TVP. Pokazał wymowne zdjęcia

Rafał Brzozowski zniknął z telewizji publicznej po zmianie władz w TVP. Szybko znaleziono zastępstwo na jego miejsce. Robert Janowski został prowadzącym w programie "Jaka to melodia", a Robert Stockinger w "The Voice Senior".

Rafał Brzozowski, niegdyś niekwestionowana gwiazda Telewizji Publicznej, przez lata związany był z produkcjami takimi jak "Jaka to melodia" czy "The Voice Senior", prowadził też wielkie muzyczne imprezy, w tym festiwale w Opolu.

Sam prowadzący wydaje się zbytnio nie martwić zaistniałą sytuacją. "We mnie nie ma żalu. Uważam, że wszystko, co mi się przydarza w życiu, jest pewnym etapem. Czas współpracy z Telewizją Polską, z producentami, reżyserami, muzykami był wspaniały" - mówił w rozmowie z "Faktem".

