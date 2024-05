Nowa moda wśród znanych Polek. Rolniczka wyglądała obłędnie

Bielizna nie jest już tematem tabu. Satynowe kimona przypominające szlafroki, bieliźniane sukienki à la halki i buty niczym z francuskiego buduaru wychodzą na ulice z podniesioną głową i kradną za sobą spojrzenia. Do tego zacnego grona dołączają teraz piżamy, które niewiele różnią się od tych, w których spędzamy noce pod kołdrą. Ale dzienna stylizacja modnych piżam to już wyższa szkoła jazdy .

To żaden news z ostatniej chwili, ale trend, który eskaluje od dłuższego czasu. Bryluje w świetle fleszy i popisowo wykorzystuje swoje pięć minut sławy. Bielizna nieustannie rezonuje w modzie , ale w tym sezonie sięga zenitu.

Aktorka doskonale wie, co zrobić, aby piżamowy komplet pozbył się sypialnianego charakteru , a zyskał luksusowy efekt. Kalicka w tym celu sięga po markową torebkę z logo, biżuterię i masywne buty. W takim komplecie paradowała po ulicach Warszawy.

