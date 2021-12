Lara Gessler o skutkach laktacji. "To było okropnie trudne. Piersi kwadratowe"

"To było okropnie trudne. Piersi kwadratowe. Ból straszny. Emocjonalnie, hormonalnie i fizycznie ciężko. Minimalnie odciągałam mleko, do poczucia ulgi, piłam szałwie, robiłam okłady, ale dwa tygodnie to schodziło" - wspomina i na dowód pokazała zdjęcie, na którym widać fragment zniekształconej piersi.