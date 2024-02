Pokazała sweter na wiosnę. Za chwilę będzie hitem

Kwiaty, pastele, a może romby? Okazuje się, że tej wiosny będzie królować przede wszystkim jeden wzór. Sweter w paski od kilku sezonów nie wychodzi z mody i nic nie wskazuje na to, aby zmieniło się to w najbliższych miesiącach.

Aktorka pochwaliła się na InstaStories modelem w cieniutkie paseczki. Wełniany model z półstójką zapewnił jej komfort oraz wygodę. Celebrytka zestawiła go z jeansami wide leg z wysokim stanem oraz klasycznymi sneakersami, tworząc w ten sposób look w sam raz na co dzień.