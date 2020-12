WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

"Początek" Karoliny Głogowskiej. Odcinek 3. Cztery miesiące wcześniej "Chyba z niemocy bez słowa wykonałam jego polecenie. Jak mogłam być tak głupia, żeby godzić się na spotkanie w miejscu, które ciągle było nasze? I z którego uciekłam zaledwie kilka tygodni temu, żeby budować nowe życie z Michałem". Publikujemy fragment opowiadania "Początek" Karoliny Głogowskiej. Rozwód to trudna decyzja, której towarzyszą skrajne emocje – Co to jest? – Stałam oniemiała w przedpokoju. W salonie czekał na mnie nakryty jak w eleganckiej restauracji stół. Biały obrus, porcelanowe talerze, których nie rozpoznawałam – Kuba musiał kupić je specjalnie na tę okazję – świece w kryształowych lichtarzach i srebrne sztućce, które dostaliśmy od jego mamy w prezencie ślubnym. Kuba uwijał się przy kuchni. Był boso, w dżinsach i białej koszuli. Zawsze się śmiałam, że ten zestaw to gwarancja seksu, bo właśnie taki pociągał mnie najbardziej. – Kolacja, a na co ci to wygląda? – uśmiechnął się do mnie jak do przedszkolaka, który palnął wyjątkowe głupstwo. – Mam nadzieję, że nic nie jadłaś. Usiądź. – Pomógł mi zdjąć kurtkę i odsunął krzesło. Chyba z niemocy bez słowa wykonałam jego polecenie. Jak mogłam być tak głupia, żeby godzić się na spotkanie w miejscu, które ciągle było nasze? I z którego uciekłam zaledwie kilka tygodni temu, żeby budować nowe życie z Michałem. – Mieliśmy rozmawiać o rozwodzie, Jakub. Ustalić podział majątku, kwestie dotyczące wychowania Filipa. – Nieprzyjemne tematy lepiej poruszać w przyjemnych okolicznościach. Odkorkował moje ulubione wino i nalał trochę do kieliszka. – Przyjechałam samochodem. – To wrócisz uberem. Postawił na stole półmisek z obłędnie pachnącą cielęciną w mango po indyjsku. Gdy przyrządził ją pierwszy raz, jeszcze przed ślubem, powiedziałam mu, że mogłabym się nią nacierać. – Nie jem mięsa, Jakub. – Poczułam pieczenie pod powiekami. Nie chciałam się przy nim rozpłakać. – Niby od kiedy? – parsknął. – Poza tym to nie mięso, to jest poezja. – Czy możemy ustalić, w jakie dni chcesz zabierać do siebie Filipa? – Czy możemy zjeść najpierw zjeść miłą kolację? Naprawdę się starałem. – Super, Jakub. – Pociągnęłam nosem. Łzy leciały ciurkiem po policzkach. – Super, że się postarałeś pierwszy raz od nie wiem kiedy. W dodatktu w trakcie toczącego się rozwodu. – Alicja, daj mi szansę, to będę tak robił codziennie. – Złapał mnie mocno za rękę. Wyrwałam się i poszłam po kurtkę. – Wyślę ci moje propozycje mailem – powiedziałam, wychodząc. Pół godziny później zaparkowałam pod wieżowcem, w którym mieszkałam z Michałem. Zanim wyszłam z samochodu, wytarłam z twarzy resztki łez i wklepałam pod oczy trochę podkładu z próbki, którą nosiłam w torebce. Winda powoli wznosiła się na dziesiąte piętro. Miałam wrażenie, że przemieszczam się w górę jeszcze wolniej niż zwykle, jakby pamięć o wszystkich moich postępkach zbiła się w ciężką kulę i ciągnęła mnie w dół. Weszłam do mieszkania, z rezygnacją spojrzałam na pobojowisko pozostawione na kuchennym blacie i górę brudnych naczyń w zlewie, która wyglądała, jakby miała się zaraz przewrócić. Zaczęłam sprzątać, zanim się rozebrałam. Michał przyszedł po dłuższej chwili zaalarmowany hałasem, z jakim talerze i sztućce lądowały w zmywarce. – Przepraszam, musiałem wysłać na cito raport. Zaraz to ogarnę. – Stał przede mną w koszulce i spodenkach do spania, mimo że zbliżała się osiemnasta. – Jak widzisz, już się tym zajęłam – wycedziłam przez zęby, szarpiąc się z koszem w zmywarce. – Zostaw, zrobię to. – Po prostu tego nie rozumiem. – Głos drżał mi z nerwów. – Skoro umiesz trafić talerzem do zlewu, to chyba możesz też wstawić go od razu do zmywarki. To urządzenie właśnie do tego służy. – A tak naprawdę to o co ci chodzi? – Michał drapał się po brzuchu. – O to, żebyś czasami zajmował się tym syfem, który robisz. – Tak jak pan Jakub Porządnicki? Trzasnęłam drzwiczkami i oparłam się o blat. Michał objął mnie i zaczął całować po twarzy. – Wszystko będzie dobrze, Alicja. – Trzeba kupić coś na kolację, zanim przyjadą dziewczynki – odsunęłam się. – Nie przyjadą. – Jak to? – Powiedziałem Ewelinie, że nie mieszkam sam, tylko z tobą. Nie da mi Mai i Toli na weekend. – Przecież, kurwa, nie może – wypaliłam. Dopiero teraz zauważyłam, że Michał ma podkrążone oczy, jakby nie spał od tygodnia. – Nie może izolować dzieci od ojca. Masz prawo je widywać. Zaraz zadzwonię do prawniczki. Zaczęłam grzebać w torebce w poszukiwaniu wizytówki, ale powstrzymał mnie. – Już dzwoniłem. – No i? – Nie chodzi o mnie, tylko o ciebie. Ewelina może nie życzyć sobie kontaktu dzieci z moją nową partnerką. – To co? Masz je odwiedzać u niej? – zaśmiałam się sztucznie. – Albo u niej, albo gdzieś na mieście. Odwróciłam się i zaczęłam ścierać blat. – Przejdzie jej. Musimy dać jej trochę czasu na oswojenie się z sytuacją. – Głos Michała był łagodny. – Jak kogoś pozna, to będzie marzyła o tym, żeby podrzucać dziewczynki do nas. No już, oddychaj. Jak poszło z Kubą? – Nie chcesz wiedzieć – westchnęłam ciężko. – Może się połóż, a ja tu skończę. Faktycznie jest bajzel. A potem zrobimy sobie maraton filmowy, okej? O której Filip wraca z piłki? – Za godzinę. – Odbiorę go. – Żebyście znowu się pokłócili, korzystając z mojej nieobecności? Ja go odbiorę – stwierdziłam. – Ty jedź do dziewczynek. – Jesteś pewna? – Na dwieście procent. Godzinę później stałam na parkingu pod halą sportową, w której trenował mój syn. Obserwowałam, jak jego koledzy wychodzą z budynku, spoceni, weseli, rozgadani. Filipa nie było wśród nich, ale byłam przyzwyczajona do jego ociągania się. Po dwudziestu minutach poczułam niepokój. Zadzwoniłam do niego kilka razy, ale włączała się poczta, więc poszłam go szukać. W szatni było pusto, na sali gimnastycznej również. Zdesperowana sprawdzałam wszystkie pomieszczenia po drodze, odwiedziłam nawet męską toaletę. Mojego syna nigdzie nie było. W końcu na korytarzu pojawił się jego trener. Według niego Filip wyszedł pierwszy, musieliśmy się minąć. Odnalazłam w telefonie numer Jakuba. – Tak, jest w domu – powiedział mój jeszcze mąż z nutą satysfakcji w głosie. – Oddaję mu słuchawkę. – Sorry, mamo, padła mi bateria, a nie wziąłem ładowarki. Dopiero wszedłem. – Pomyliły ci się weekendy, do taty miałeś jechać w następny piątek. Tak z nim ustaliłam. Zapadła dłuższa cisza. – Chcę tu zostać. Poczułam przykre ukłucie. – Jeśli tacie to nie przeszkadza, to w porządku. Przyjadę po ciebie jutro rano. – Ja chcę tu zostać na stałe. Z tatą. – Filipku… – zaczęłam zdecydowanym tonem, ale głos od razu mi się załamał. – Nie mów do mnie „Filipku”! Nie będę mieszkał z obcym facetem, rozumiesz?! Poczułam, że po raz pierwszy w swoim trzynastoletnim życiu mój syn naprawdę mnie nienawidzi. "Początek". Odcinek 1. Teraz. "Początek". Odcinek 2. Miesiąc wcześniej Karolina Głogowska – dziennikarka, redaktorka, współautorka powieści "Dwanaście życzeń", "Inna kobieta", "Zanim cię zapomnę". Autorka opartej na prawdziwych wydarzeniach książki "Mój ukochany wróg" o toksycznym związku z psychopatą. Współpracowała m.in. z Wirtualną Polską, Onetem, Polską Agencją Prasową i Telewizją Asta. Zarówno w swoich reportażach, jak i książkach najbardziej lubi opowiadać o tym, co trudne, niewygodne i zamiecione pod dywan.