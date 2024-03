Poczuła już wiosnę? Janachowska tańczy na ulicy w krótkiej sukience

Izabela Janachowska jest nie tylko ekspertką od tematyki ślubnej, ale również tancerką i jako wzorowa bizneswoman w swojej komunikacji w mediach społecznościowych łączy te dwa aspekty. Nie raz pokazuje wieczorowe i koktajlowe suknie ze swojego atelier w oryginalnych nagraniach.

Tym razem postanowiła wyjść na środek ulicy wraz z Iloną Krawczyńską i odtańczyć układ w stylu country do najnowszego utworu Beyoncé pt. "Texas Hold’em". Trzeba przyznać, że wyszło to paniom rewelacyjnie. Grunt, to wpisać się w internetowe trendy nawet, jeśli stylizacje mają być nieco osobliwe.

Nie za zimno? Dla ciekawego filmiku jest skłonna się poświęcić

Izabela Janachowska zaprezentowała się w krótkiej, pudroworóżowej sukience bez ramiączek, którą zaliczamy do tych koktajlowych. Za sprawą błyszczącej góry i rozkloszowanego, pierzastego dołu może wpisać się w dress code wystawnej imprezy, takiej jak wiosenne czy letnie wesele. Bo jeśli chodzi o inne wydarzenia okolicznościowe, np. komunie czy chrzciny, jest zdecydowanie zbyt zdobna.

Izabela Janachowska w tanecznym nastroju © Instagram.com, izabelajanachowska

Izabela Janachowska poczuła klimat country

Jednak w przypadku stylizacji do nagrania w stylu country nie mogło być mowy o klasycznych dodatkach imprezowych. Janachowska włożyła beżowy kapelusz z dużym rondem, by jeszcze lepiej poczuć kowbojski klimat.

Izabela Janachowska w koktajlowej sukience © Instagram.com, izabelajanachowska

Ostatnim elementem były czarne kowbojki i choć wiemy, że cały look stanowił pewną konwencję, to znacznie lepszym wyborem okazałyby się te same buty, lecz z jasnego zamszu. Powód? Korespondowałyby kolorystycznie z kapeluszem i zgrabnie spinały całą stylizację. Niestety w tym wypadku czarne "buciory" zwracają całą uwagę i ciążą do dołu.

Izabela Janachowska postawiła na dodatki w stylu country © Instagram.com, izabelajanachowska

