Zamarła, gdy dostała pismo z sądu. "Czy nie można poczekać aż umrę?"

Małgorzata Rogala jest już na emeryturze. Wcześniej pracowała m.in. w ośrodkach kultury, a nawet grała w teatrze. Od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i przez chory kręgosłup oraz biodro musi chodzić o kulach. Do tego dochodzą ogromne kłopoty mieszkaniowe.

Mieszkanka Bytomia nie ukrywa, że jej problemy z mieszkaniem mają związek z nieuregulowanym czynszem. Jak sama przyznała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", było to spowodowane przede wszystkim jej trudną sytuacją finansową.

Sprawa została skierowana do sądu, który zdecydował o tym, że kobietę należy eksmitować.

