Podajesz numer telefonu w Biedronce? Popełniasz duży błąd

Podajesz swój numer telefonu przy kasie? Możesz pożałować

Wiele osób nie chce tracić czasu na szukanie karty lub telefonu i podaje numer telefonu, zakładając, że jest to bezpieczne. Z pewnością jest to szybka opcja, bo przecież prawie każdy zna swój numer kontaktowy, prawda? Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że podawanie go w miejscu publicznym może skutkować niemałymi problemami.