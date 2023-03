Podała rękę muzułmaninowi. Tak jej odpowiedział

Książęcą parę przywitał m.in. Iman Sufyan Iqbal, jeden z liderów centrum. W czasie spotkania doszło jednak do niezręcznej sytuacji. Księżna Kate, z tradycyjną chustą na głowie, wyciągnęła dłoń do muzułmanina. W kulturze islamskiej to jednak nie zawsze mile widziane, bo głęboko wierzący mężczyźni zachowują dystans wobec niespokrewnionych kobiet.