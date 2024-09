Podlej tym róże. Będą kwitły do późnej jesieni

Jaki nawóz do róż będzie najlepszy? Ogrodnicy polecają odżywkę z ziemniaka, która dostarczy im magnezu, potasu czy witaminy C. Każdy z tych pierwiastków wydłuży okres kwitnienia, a także uodporni je na choroby i szkodniki.

Przygotowanie jest banalnie proste. Wyciągnij garnek i włóż do niego 5 ziemniaków. Zalej je litrem wody i zagotuj. Kiedy będą miękkie, wyłącz gaz i poczekaj, aż bulwy całkowicie ostygną. Tak przygotowany roztwór przelej do butelki z atomizerem i wlej go bezpośrednio do korzeni. Stosuj go raz na dwa tygodnie, przez cały okres kwitnienia, a róże będą zachwycały swoim wyglądem jeszcze późną jesienią.