Przy różach urosły pokrzywy? Pod żadnym pozorem ich nie wyrywaj

Róże to jedne z najpiękniejszych kwiatów. Ich uprawa nie należy do najłatwiejszych ze względu na specyficzne wymaganie, choroby grzybowe i szkodniki, m.in. mszyce. Jak ochronić róże przed atakiem? Zapomnij o chemicznych opryskach. Postaw na naturalną metodę.

Róże to krzewy z rodziny różowatych. Na całym świecie występuje ok. 260 różnych gatunków tych roślin. Kiedy kwitną, pojawiają się na nich szypułki, które zamieniają się w wyjątkowe, pięknie pachnące kwiaty. Róże od lat stanowią inspirację dla artystów, pisarzy czy perfumiarzy. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na zasadzenie ich w ogrodzie.

Zbierz i zalej wodą. Uchronić róże przed szkodnikami

Róże zyskały miano kapryśnych krzewów. Z pewnością nie jest to roślina, która polecana jest początkującym ogrodnikom. Ma specyficzne wymagania środowiskowe, a jej pielęgnacja nie należy do najłatwiejszych.

Co gorsza, krzew jest narażony na liczne choroby grzybowe i ataki szkodników, takich jak mszyce. To owady z rodziny pluskwiaków, które wysysają sok z roślin. Nieusunięte w porę mogą doprowadzić do obumarcia rośliny.

Jak ochronić róże przed mszycami? W tym celu możesz wykorzystać gotowe preparaty, które kupisz w każdym sklepie ogrodniczym lub przygotować domowy oprysk z chwastów. Działa równie skutecznie co gotowe specyfiki, a przy tym jest w pełni bezpieczny dla pozostałych roślin.

Jak przygotować nawóz z pokrzywy?

Pokrzywa to roślina zaliczana do chwastów. Latem rośnie dosłownie wszędzie. Spotkasz ją zarówno w ogrodzie, jak i na polach, łąkach czy w lasach. Można wykorzystać ją do przygotowania prozdrowotnej herbaty czy też zrobić z niej domowy nawóz do roślin.

Jak zrobić nawóz z pokrzywy? Włóż rękawiczki na dłonie i zbierz kilogram liści i łodyg pokrzyw. Umieść ją w dużym, plastikowym opakowaniu i zalej ją 10 litrami wody, najlepiej deszczówki. Tak przygotowany roztwór umieść w ciemnym i chłodnym miejscu i trzymaj go tam przed miesiąc. Raz na trzy dni zamieszaj miksturę.

Nie zdziw się, jeśli będzie nieprzyjemnie pachnieć. To całkowicie naturalne zjawisko wynikające z rozkładu rośliny. Gotowy nawóz należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10, a następnie przelać go do butelki z atomizerem i spryskać nim róże. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu, a mszyce nawet się nie zbliżą.

Jeśli pokrzywy rosną niedaleko róż, pod żadnym pozorem ich nie zrywaj. Chwast stanowi naturalną zaporę przed mszycami, mączlikami i przędziorkami.

