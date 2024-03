Podpal rolkę po papierze toaletowym. Zapomnisz o drogim środku

Wysokie ceny niemal wszystkich produktów sprawiają, że robimy nie tylko coraz bardziej przemyślane zakupy, ale również staramy się rezygnować z rzeczy, które nie są nam niezbędne do życia. Tym razem zdradzamy, jak w prosty, tani, a do tego szybki sposób pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z łazienki. W dodatku wykorzystasz do tego to, co do tej pory zazwyczaj trafiało do kosza na śmieci.