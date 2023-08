Podstawowy gadżet erotyczny. "Powinien być w każdej polskiej sypialni"

Podstawowy gadżet w sypialni. Ekspertka poleca

Jak wybrać spośród dużego asortymentu sklepów erotycznych coś, z czego będziemy zadowoleni? Ekspertka podkreśliła, że istnieje dosyć uniwersalny zestaw łóżkowych zabawek, w które warto się zaopatrzyć. Okazuje się, że na pierwszym miejscu wcale nie jest drogi wibrator czy kajdanki. - Podstawowy zestaw gadżetów, który powinien być w każdej polskiej sypialni, otwiera opaska do oczu. Nawet gdy robimy w łóżku to samo, to kiedy kochamy się z zamkniętymi oczami, pozostałe zmysły nam się wyostrzają. Dzięki prostemu zasłonięciu oczu możemy urozmaicić tę zabawę - wyjaśniła Keszka.