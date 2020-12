Podtrzymają także większy biust. Wygodne biustonosze i praktyczne wskazówki

Odpowiednie ramiączka to podstawa – duże biustonosze

Im więcej ma do podtrzymania biustonosz, tym lepsze powinny być jego ramiączka. Nie powinny być zbyt cienkie, aby się nie wpijały. Ważne jest też ich dokładne umiejscowienie, aby się nie zsuwały, ani nie wystawały spod ubrań.

Obwód biustonosza pod biustem – nie za duży i nie za mały

Większy rozmiar piersi często powoduje podniesienie opaski biustonosza na plecach. Jeśli wybierzesz model z opaską, która stabilnie trzyma się w odpowiednim miejscu, jej linia będzie przebiegać poziomo, pod biustem i pod łopatkami. Przymierzając biustonosz, stań bokiem do lustra. Dolna krawędź biustonosza z przodu nie powinna opadać ku dołowi. Podobnie, jak w przypadku ramiączek, tu także lepszy i wygodniejszy będzie model bardziej zabudowany.

Nasze hity – biustonosze, które aż szkoda chować

Subtelne, męskie biustonosze z fiszbinami to modele, które chętnie wybierają kobiety z dużym biustem. Usztywniane modele z efektem push-up i dodatkową warstwą miękkiego wypełnienia to sposób na powiększenie piersi, którego kobiety noszące miseczkę D, E i większe - po prostu nie potrzebują. Elegancka koronka w pięknym kolorze nie jest z kolei wskazana pod gładkie lub przezroczyste bluzki, gdyż jej faktura odznacza się pod cienką bluzką.

Biustonosz w sam raz dla ciebie

Poza rozmiarem miseczki i obwodem opaski pod biustem liczy się też rozstaw miseczek. W biustonoszu odpowiednim dla kobiet z większym biustem powinny one być dopasowane do anatomicznego kształtu piersi i ich naturalnego kształtu. Jeśli zdarzyło ci się zaobserwować, że biust ''wylewa się" nad stanikiem w okolicy pach, warto wybrać model bardziej zabudowany oraz o szerzej umieszczonych miseczkach.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? O fiszbinach – a dokładniej o tym, by zaczynały się tam, gdzie pierś, a ich koniec był ustawiony do środka pachy. Fiszbiny również powinny idealnie przylegać do ciała. Zwróć uwagę również na miseczkę stanika – jej krawędź nie może wbijać się w pierś, tworzyć nieestetycznego "przecięcia".