Podział orgazmów u kobiet to mit. Orgazm jest tylko jeden

Większość osób twierdzi, że kiedy zbliżają się do orgazmu, czują, jakby mieli "wybuchnąć". Słowo "wybuchnąć" jest oczywiście metaforą, bo właśnie tak określany jest moment kulminacyjny w czasie stosunku seksualnego, po których dochodzi następnie do uczucia ulgi. Nie każdy jednak zawsze osiąga orgazm. I nie, nie oznacza to, że takie osoby mają złe lub słabe życie seksualne. Wręcz przeciwnie - może być ono świetne.