PODZIEL SIĘ DOBREM! CZYLI… KSIĄŻKA "DOBRO" - IDEALNY PREZENT POD CHOINKĘ

Okazuje się, że Polacy to jeden ze szczęśliwszych narodów w Europie. Tak, wiemy, jesteśmy dalecy od spokojnego kontemplowania życia, układania się w zastanej rzeczywistości, szukania mitycznego zen, ale nawet diabeł czuje się u nas dobrze i póki co, nigdzie się nie wybiera. Co prawda Polacy twierdzą, że przede wszystkim chcieliby mieć" święty spokój", ale w praktyce, gdy tylko go osiągają, rozglądają się, co by tu zrobić, gdzie pojechać, z kim pogadać.