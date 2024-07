Podzieliła się przepisem na PRL‑owski przysmak. Niewiele osób o nim pamięta

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Wiele osób chętnie wraca pamięcią do smaków z dzieciństwa. Ewa Wachowicz postanowiła pójść o krok dalej. W programie "Ewa gotuje" podzieliła się z widzami przepisem na wędlinę w słoiku. To przekąska w sam raz na wakacyjny wyjazd.

Choć Ewa Wachowicz zasłynęła przede wszystkim jako miss, dziś prężnie rozwija się również w kulinarnym świecie. Nie tylko prowadzi własną restaurację, ale również program "Ewa gotuje". To właśnie tam radzi widzom, jak przygotować pyszne i proste potrawy. Przepis na wędlinę w słoiku nie bez powodu zrobił prawdziwą furorę wśród jej fanów. Okazuje się, że jej przygotowanie jest prostsze, niż się wydaje.

Ewy Wachowicz zdradziła przepis na wędlinę w słoiku

Ewa Wachowicz często w swoim kulinarnym programie prezentuje nieco zapomniane przepisy. Była Miss Polonia zresztą bardzo ceni tradycyjne smaki. Nic więc dziwnego, że przypomniała fanom o PRL-owskim przysmaku wielu z nas. Wędlina w słoiku swego czasu cieszyła się niezwykłym uznaniem wśród prawdziwych smakoszy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Restauratorka nie ukrywa, że tego typu danie znacznie bardziej smakuje jej od tradycyjnej kiełbasy. Szczególnie upodobała sobie je podane w formie kanapki z kiszonym ogórkiem. Teraz postanowiła zdradzić przepis na wędlinę w słoiku, którą tak uwielbia.

Aby wykonać wędlinę w słoiku według przepisu Ewy Wachowicz, należy zaopatrzyć się w:

1,5 kg łopatki wieprzowej,

0,5 kg boczku surowego,

2 łyżki soli,

2 łyżeczki pieprzu,

1 łyżeczka ostrej papryki wędzonej

ok. 10 ząbków czosnku,

1 łyżkę majeranku.

Jak zrobić wędlinę w słoiku wg przepisu Ewy Wachowicz?

Aby przygotować wędlinę w słoiku, potrzebujemy średniej wielkości słoika oraz maszynki do mielenia mięsa o grubych oczkach. W pierwszej kolejności należy zmielić przygotowane wcześniej mięso i umieścić je w misce, do której później trzeba dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz przyprawy. Gdy już to zrobimy, wystarczy już wszystko dokładnie ze sobą wymieszać.

Kiedy wszystkie składniki będą ze sobą połączone, można przełożyć je do wyparzonych wcześniej słoików. Nie należy ich jednak zapełniać aż po brzegi. W tym przypadku warto zostawić trochę miejsca w słoikach, a następnie je zakręcić.

Tak przygotowane słoiki trzeba jeszcze umieścić w dużym garnku i wlać do niego wodę, która powinna sięgać maksymalnie do połowy słoików i gotować przez ok. 2 godziny.

Ewa Wachowicz zaznaczyła jednak, że wędlinę należy zjeść maksymalnie w ciągu dwóch dni po otwarciu słoika.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl