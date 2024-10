Pogromca trądziku z apteki. Kosztuje pięć złotych

Z kolei maść z witaminą A to ulubieniec wielu kobiet, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Działa ochronnie, ujędrniająco i pomaga na problemy skórne , a jej cena to niecałe 7 zł.

Osobom z problemami trądzikowymi poleca się maść cynkową. Jest niedroga i łatwo dostępna. Tlenek cynku działa wysuszająco i ściągająco, co szybko poprawia wygląd skóry. Maść cynkową należy stosować punktowo na zmiany skórne. Warto nałożyć ją na oczyszczoną skórę, najlepiej na noc, aby składniki miały czas działać. Regularne stosowanie może przynieść zauważalne efekty już po kilku tygodniach. Cena maści cynkowej jest przystępna - zazwyczaj ok. 5 złotych za opakowanie.

