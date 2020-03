Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Nina Terentiew wspominała ich współpracę

Paweł Królikowski zmarł pod koniec lutego, w wieku 58 lat. Msza żałobna odbyła się w kościele na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Żegnali go najbliżsi, znajomi, przyjaciele, aktorzy i współpracownicy. Wszystkim ciężko było ukrywać emocje. Nina Terentiew wspominała aktora we wzruszającym pożegnaniu.

Paweł Królikowski od lat miał problemy zdrowotne. Już w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Z kolei w 2019 roku zmagał się z chorobą neurologiczną. Pod koniec grudnia trafił do szpitala i już z niego nie wyszedł.

Pogrzeb Pawła Królikowskiego

Pożegnanie było trudne, nie tylko dla rodziny artysty, ale również jego współpracowników. Nina Terentiew, dziennikarka i dyrektor programowy telewizji Polsat, wspominała ich relacje. Tworzyła z nim wiele projektów. "Mnie też trudno mówić. Byliśmy mniej lub bardziej koło siebie z Pawłem. Blisko 30 lat. Dla Pawła nie było rzeczy niemożliwych. 30 lat temu wszedł do mnie z przytupem i powiedział, że ma najgenialniejszy pomysł na program dla dzieci. Patrzyłam na niego, jak na wariata. Pytałam o scenariusz. On miał wszystko przygotowane. Wiedział, czego dzieci pragną. Ten program podobał się przez 10 lat. Spotykaliśmy się na szlaku mediów. Potem znowu do mnie zadzwonił. Nie wiedziałam, że w jego zabieganym życiu będzie chciał usiąść, ocenić z sensem. Miał pewien problem. Paweł kochał bez pamięci ludzi. Nie umiał powiedzieć: "Ej jesteś słaby". Owijał słowa w papierki złotka. Pytał - czy nie jestem za łagodny" – mówiła.