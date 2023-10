Pojawiła się w "DDTVN". Powiedziała, co myśli o mężu, który ją zostawił

"Układamy sobie życie na nowo"

Katarzyna Bosacka podkreśliła, że najgorzej wiadomość o odejściu ojca przyjął 10-letni Franek. Syn nie do końca wiedział, co się dzieje. Dziennikarka ma nadzieję, że udało jej się wytłumaczyć dziecku sytuację i po trzech miesiącach wszyscy w rodzinie radzą sobie lepiej. Co myśli o eks? Otwarcie przyznała, że pojawiają się myśli o zemście na niewiernym mężu, ale im nie ulega.