Pojawiła się w "slip dress". Ale to kurtka zasługuje na uwagę

Katarzyna Sokołowska obraca się w świecie mody już od trzech dekad. Nic dziwnego, że ma doskonałe wyczucie stylu. Jej outfity, które czerpią z aktualnych trendów , są zawsze perfekcyjnie skomponowane. Reżyserka pokazów mody po raz kolejny dowiodła, że zasługuje, by być na szczycie listy najlepiej ubranych znanych Polek.

Sokołowska zaprezentowała się w ciemnobrązowej kurtce skórzanej (to jedno z najmodniejszych okryć wierzchnich na jesień 2024). Ale o klasycznym modelu nie było mowy. Gwiazda świata mody wybrała fason oversizowy, nieco skrócony i z paskiem zamiast zamka błyskawicznego. Nie da się ukryć, że ma talent do odkrywania prawdziwych odzieżowych perełek.

Uwagę na gali zwracała też stylizacja Klaudii Halejcio , która postawiła na czarny garnitur, który składał się ze ściętej marynarki oraz spodni typu dzwony . Ten genialny krój sprawił, że modelka i influencerka optycznie wydłużyła sobie sylwetkę. Co więcej, garnitur został przyozdobiony błyszczącymi haftami, co jeszcze bardziej wpłynęło na jego wyjątkowość.

Jessica Mercedes przyciągała spojrzenia. A to wszystko dlatego, że wyłamała się z jesiennego klimatu zdominowanego przez czerń i brąz. Na galę Znakomitość Roku przyszła cała na biało . Fashionistka ubrała się w cekinową suknię sięgającą ziemi, którą uzupełnił wyszyty koralikami "czepek".

