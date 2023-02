Pojechał z synem w góry. W głowie się nie mieści, co zrobił na szlaku

- Co on robi? Zwariował? - komentował Piotr, który nagrywał zachowanie ojca. Ten z kolei wyjaśnił, że to sposób na "zbieranie energii z gór". - Dlatego Tybetańczycy długo żyją, bo tak robią - tłumaczył. Próbował też namówić syna, żeby poszedł w jego ślady, jednak nie zdecydował się na to.