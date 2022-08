Pojechała do Turcji, by zrobić sobie zęby. "Najgorsze uczucie w życiu"

W ostatnim czasie bardzo "modne" stało się jeżdżenie do Turcji na wszelkiego rodzaju operacje plastyczne. Nie jest z góry powiedziane, że takie operacje zawsze będą nieudane, lecz z pewnością są bardziej ryzykowne chociażby ze względu na przebywanie w innym kraju, gdzie w razie komplikacji znacznie trudniej będzie jakkolwiek zareagować. Dorośli ludzie podejmują jednak takie decyzje na własne ryzyko. A potem często tego żałują. Przykładem jest Katie Englis z Wielkiej Brytanii, która poleciała do Turcji, by zrobić sobie nowe zęby.