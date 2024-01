Pojechała nad morze. Wskoczyła w najmodniejszy zestaw na zimę

Na co postawić, by zapewnić sobie ciepło i komfort, a do tego wyglądać stylowo? Prowadząca "Pytanie na śniadanie" ma na to swój patent podzielany w tym sezonie przez liczne fashionistki. Włożyła dwa hitowe elementy, które już od kilku miesięcy sprzedają się jak świeże bułeczki.