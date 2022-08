Pojechali na romantyczne wakacje. Wracali osobnymi samolotami

- Z obserwacji, rozmów ze znajomymi i niestety własnego doświadczenia wiem, że jeśli coś się zepsuło, to zmiana środowiska, darmowe drinki w pakiecie all inclusive i zapach olejku do opalania tego nie uratują, a konflikty jeszcze bardziej eskalują. Widać to dobrze w związkach na co dzień żyjących na odległość, sam tak miałem, choć znam też ludzi mieszkających razem, ale i tak żyjących osobno.