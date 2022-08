Na wakacje pojechały bez dzieci. "Mówiono mi: Co z ciebie za matka"

Nie znaczy to jednak, że temat dzieci nie pojawia się w ogóle. Lucyna Soldenhoff podkreśla, że panie pokazują sobie nawzajem zdjęcia, opowiadają najróżniejsze historie. – Dzieciaki są cały czas w głowie matek. To nie jest tak, że one odcinają się całkowicie. Tym bardziej, że w trakcie wyjazdu pojawiają się telefony z domu z pytaniami "gdzie są moje spodenki do koszykówki/ buty do biegania/ strój na WF". Dzwonią mężowie i młodsze dzieci, co tylko pokazuje, ile na co dzień ma na głowie przeciętna mama – zauważa podróżniczka.