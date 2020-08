Pojechali z tęczową flagą do Watykanu. "Nikt nie czuł się obrażony"

Para pojechała do Rzymu, aby zamanifestować swój sprzeciw, wobec nietolerancji osób homoseksualnych w kraju. Jakub i Dawid przypomnieli również w poście słowa papieża Franciszka, który powiedział: "to, że jesteś gejem, nie ma żadnego znaczenia! Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś". Dodali, że we Włoszech spotkała ich fala wsparcia, ludzie z innych krajów podchodzili do nich i wyrażali swoją aprobatę. "Nikt nie czuł się tęczą obrażony, policja nas nie wygoniła, a gdy zostaliśmy sami na placu godzinę dłużej, wyszedł do nas jeden z księży, zaoferował wodę i wysłuchał co mamy do powiedzenia" – napisali.