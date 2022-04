"Pojemnik na zwłoki" w Leroy Merlin. Polak szydzi z sieci, która nie wycofała się z Rosji

Choć od ponad miesiąca kolejne zarządy firm podejmują decyzje o wycofaniu się z Rosji, by w ten sposób wyrazić solidarność z najechaną przez wojska Putina Ukrainą, a także przestać wspierać rosyjską gospodarkę, to nie wszystkie firmy z Zachodu przyłączyły się do sankcji nałożonych na Rosję. Jedną z nich jest sieć marketów budowlanych Leroy Merlin. O tym, co obecnie dzieje się w polskich placówkach w związku z dużym zniechęceniem Polaków do tej decyzji, rozmawiała z jej pracownikami Iwona Wcisło.