Pokazał nagranie z Biedronki. Palety i kartony wyszły na pierwszy plan

Chodzi o bałagan w wielu sklepach. Palety oraz kartony, które często blokują przejście i utrudniają robienia zakupów w dyskoncie, zainspirowały internautów do nagrywania filmików i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w sieci.

Na Instagramie pojawił się kolejny żartobliwy materiał. "Kiedy wchodzisz do palet, a tam Biedronka" - czytamy pod postem. "Escape room", "Zaginiona alejka", "Przesada" - komentują internauci.

Wąskie alejki, zastawione stosem kartonów, utrudniają poruszanie się po sklepie. O szybkich zakupach, na które wyskakujemy zaraz po pracy, nie ma mowy. Klienci często muszą szukać alternatywnych tras, aby dotrzeć do poszukiwanych produktów.

Do sprawy z kartonami w roli głównej odniosła się również pracownica Biedronki. "Pyśka" po godzinach zajmuje się nagrywaniem zabawnych filmików. Na TikToku pokazuje m.in. najbardziej irytujące zachowanie klientów, a teraz zwróciła uwagę na palety i kartony, na które narzekają klienci Biedronki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!