Pokazał swoją dziewczynę. Widzowie mogą jej nie rozpoznać

Joanna Wielocha to wieloletnia partnerka bohatera serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia". Chociaż kilka razy rozstawała się z Ryszardem "Szczeną" Dąbrowskim, zawsze wracała do ukochanego. W międzyczasie Joanna zmieniła swój wizerunek. Jak dziś wygląda?